В Украине резко изменится погода: прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.
С 6 мая в центре страны изменится погода. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, кропивницкой, Николаевской и Одесской областях будет дождь с грозой. Однако, температура воздуха днем составит +14+18, а ночью +6+11.
Уже 7 мая грозы с дождем будут в большинстве областей Украины, а 8 мая - грозовые ливни накроют всю страну.
Ранее мы писали, что в Украину идет похолодание с сильным ветром. Сегодня в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение и дали советы киевлянам, как избежать неприятностей. Киевлян призвали звонить на 103 в случае травм, а если заметили падение деревьев и крупных веток – звоните в 101.
Кроме того, год Быка пройдет под управлением Сатурна, который задает погоду, а значит лето будет жарким и дождливым. Такой прогноз на лето 2021 года озвучил народный синоптик Леонид Горбань, июнь, по словам Леонида Горбаня, будет теплым, а вот на июль и август он прогнозирует много осадков и бурь.
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