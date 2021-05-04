В Украине могут расширить "красную" зону карантина. В эту зону может попасть Черкасская область. Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.

Как отмечается, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

Вообще уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.

В "красной" зоне карантина, по состоянию на сегодня, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.