У Варшавському музеї знайшли вагітну мумію (відео) [ Редактировать ]
Вагітну мумію виявили польські археологи. До Єгипту їхати не довелося - унікальний експонат уже понад століття зберігався у Варшавському музеї.
Науковці вивчали рентгенівські знімки набальзамованого тіла - спершу вважали, що це покійний єгипетський жрець, але у животі помітили маленьку ніжку. Згодом встановили - у саркофазі жінка віком від 20 до 30 років, найімовірніше, вона була на 30 тижні вагітності.
Померла єгиптянка дві тисячі років тому.
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Ученые выяснили пол мумии, исследовав ее с помощью рентгена. По мнению археологов, забальзамированный труп принадлежат египтянке с высоким социальным статусом, которой на момент смерти было от 20 до 30 лет. Плоду, который она вынашивала, было около 26-30 недель
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