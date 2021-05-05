Вагітну мумію виявили польські археологи. До Єгипту їхати не довелося - унікальний експонат уже понад століття зберігався у Варшавському музеї.

Науковці вивчали рентгенівські знімки набальзамованого тіла - спершу вважали, що це покійний єгипетський жрець, але у животі помітили маленьку ніжку. Згодом встановили - у саркофазі жінка віком від 20 до 30 років, найімовірніше, вона була на 30 тижні вагітності.

Померла єгиптянка дві тисячі років тому.