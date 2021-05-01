В Стамбуле задержали более 200 человек за попытку провести первомайскую акцию (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Турецкая полиция задержала более 200 человек, которые пытались провести первомайскую демонстрацию в Стамбуле вопреки запрету, связанному с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Людей задержали во время марша в сторону площади Таксим - традиционного места народных собраний. Задержания прошли в других близлежащих районах, включая улицу Истикляль.
Полицейские силой оттеснили толпу, используя щиты, в то время как другие сотрудники правоохранительных органов задерживали участников демонстрации.
Канцелярия губернатора Стамбула отчиталась, что были задержаны 212 человек. Большинство из них - члены Турецкой компартии.
По меньшей мере 11 человек были задержаны в Анкаре после попытки провести первомайские демонстрации.
Emekçilerin sesini kısamazsınız. İzmir’de eşitlik için yürüdük. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/w9Dei9reg2— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021
Напомним, что в Турции с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты.
Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут въехать на территорию Турции без обязательного ПЦР-теста с 15 мая.
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