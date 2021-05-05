В среду, 5 мая, в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Майдан Независимости". В то же время пересадка продолжает работать. Об этом сообщил " Киевский метрополитен".

Как рассказали в столичном метрополитене, станция была закрыта по техническим причинам.

Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет размещена сразу после открытия станции.

Ранее мы писали о том, что, в киевском метрополитене произошел вопиющий случай: в вагоне метро двое молодых людей курили в вагоне во время движения поезда. вход в метро Киева в связи с ужесточенным коронавирусом осуществляется по спецпропускам, неизвестно являются ли парень и девушка работниками критической инфраструктуры.

Кроме того, в Киеве подростки-экстремалы напугали пассажиров метро. На одном ролике видно, как трое парней бегают по крышам вагона поезда метро, стоящего на станции "Днепр" "красной ветки" метро. Прежде чем поезд тронулся, экстремалы спрыгнули и убежали.

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