"Устроили курилку в метро": подростки показали скандальное видео [ Редактировать ]
В Киевском метрополитене произошел вопиющий случай. Так, в метро двое молодых людей курили в вагоне во время движения поезда. Видео опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
Интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?.
Отметим, что вход в метро Киева в связи с ужесточенным коронавирусом осуществляется по спецпропускам. Неизвестно являются ли парень и девушка работниками предприятия критической инфраструктуры.
Напомним, что в Киеве локдаун действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.
Также уже были жалобы о том, что поезда столичной подземки в утренний час пик заполнены полностью.
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