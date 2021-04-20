В Киевском метрополитене произошел вопиющий случай. Так, в метро двое молодых людей курили в вагоне во время движения поезда. Видео опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?.

Отметим, что вход в метро Киева в связи с ужесточенным коронавирусом осуществляется по спецпропускам. Неизвестно являются ли парень и девушка работниками предприятия критической инфраструктуры.

Напомним, что в Киеве локдаун действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.

Также уже были жалобы о том, что поезда столичной подземки в утренний час пик заполнены полностью.