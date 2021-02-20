Стрибали через турнікети і не хотіли платити за проїзд. У столичній підземці співробітники СБУ зробили зауваження молодикам, які їхали в метро "зайцем. Інцидент ще трапився на початку тижня. Але відео у мережі оприлюднили тільки зараз.

Словесна перепалка між чоловіками розгорілася на ескалаторі, а вже на платформі хлопці, які виявилися майстрами спорту із самбо, напали на кривдників гуртом та побили.

Один із силовиків нині у реанімації. У чоловіка травма черепа, зламаний ніс і численні гематоми. У ЗМІ пишуть, постраждалий - офіцер військової контррозвідки, воював на Донбасі.

Спортсменів затримали, але згодом відпустили під особисте зобов'язання.