Молодики-спортсмени побили в метро співробітників СБУ [ Редактировать ]
Стрибали через турнікети і не хотіли платити за проїзд. У столичній підземці співробітники СБУ зробили зауваження молодикам, які їхали в метро "зайцем. Інцидент ще трапився на початку тижня. Але відео у мережі оприлюднили тільки зараз.
Словесна перепалка між чоловіками розгорілася на ескалаторі, а вже на платформі хлопці, які виявилися майстрами спорту із самбо, напали на кривдників гуртом та побили.
Один із силовиків нині у реанімації. У чоловіка травма черепа, зламаний ніс і численні гематоми. У ЗМІ пишуть, постраждалий - офіцер військової контррозвідки, воював на Донбасі.
Спортсменів затримали, але згодом відпустили під особисте зобов'язання.
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