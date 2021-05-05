В среду, 5 мая, правительство Британии опубликовало коммюнике, которое было принято на встрече министров иностранных дел стран-участниц G7, в котором целый раздел посвящен Украине. Так, министры стран G7 призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма.

Также в финальном документе дипломаты выразили озабоченность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива.

Об Украине также упоминалось в разделе об отношениях стран с России, где министры указали в частности на "ухудшение отношений России со странами Запада".

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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