Америка поділиться вакцинами. До четвертого липня США віддадуть іншим країнам 10% усіх своїх запасів - повідомив Джо Байден. Утім, кому саме у Вашингтоні ще не вирішили. Чи буде в цьому переліку Україна? І про які проблеми дізналась американська преса? Дмитро Анопченко з'ясував усе це у Вашингтоні.

У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і Астразенеку. 10 мільйонів доз її Америка вже має, і ще 50 мільйонів - очікують у травні-липні. Але використовувати їх США не будуть! Це принципове рішення - імунізуватимуть тільки своїми препаратами.

Кому віддадуть непотрібні Америці запаси - питання. Президент Байден, у якого преса про це поцікавилася, відповів: з двома країнами вже визначилися точно.

Джо Байден, президент США:

Ми пообіцяли віддати 60 мільйонів доз Астразенеки іншим країнам - і цього місяця, і в липні. Це 10 відсотків від усіх наших запасів. Ми вже доправили цей препарат до Канади і Мексики. Та є й інші держави, з якими ми ведемо переговори.

Серед тих, хто просить у Штатів допомоги, є і Україна. Але газета Politico з'ясувала, що діалог з Києвом якраз проблематичний. Свіжа публікація наробила галасу, оскільки видання зазначає - щодо продажу або передання вакцини саме Україні рішення поки що немає.

Готуючи це журналістське розслідування, репортери газети на умовах анонімності поговорили з кількома американськими та українськими високопосадовцями. І почули слова занепокоєння. Мовляв, офіційний Київ ще з грудня (тобто ще з часів, коли Трамп був при владі) просить Америку допомогти із постачанням вакцин. Далі вели перемови вже з адміністрацією Байдена, але безрезультатно.

Politico з'ясувала, що останні кілька тижнів між Вашингтоном і Києвом тривали активні переговори на дипломатичному рівні; що навіть Зеленський і Байден про вакцини говорили - телефоном. І газета стверджує, що нещодавнє рішення Білого дому надіслати велику партію препарату до Індії, обурило Київ і створило певне напруження у відносинах між країнами.

Мовляв, ми ж першими просили про допомогу! За даними видання, американська адміністрація наразі намагається завдяки вакцинам розширити свій міжнародний вплив - на противагу Росії та Китаю. Але плану допомоги Україні немає й досі, оскільки пріоритети (із ким ділитися першочергово) у Білому домі поки що так і не визначили.

Два американські чиновники заявили журналістам: ми розуміємо, що Україні треба допомагати, але щодо вакцин - то це зовсім не "питання номер 1".