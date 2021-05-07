На Київщині керівники підприємства незаконно збільшили сміттєзвалище [ Редактировать ]
На Київщині викрили керівників комунального підприємства, які незаконно збільшили сміттєзвалище на сім гектарів. Територію полігону не обгородили, тож сміттєвози висипали непотріб, де заманеться. За службову недбалість керівникам підприємства загрожує до шести років за ґратами.
Альона Персіянова, оперуповноважена Департаменту захисту інтересів та суспільства Нацполіції України:
Фігуранти не забезпечили огорожу сміттєзвалища для транспортних засобів на полігон побутових відходів лише через контрольно-пропускний пункт. У результаті межі полігону були збільшені із 5 до 12 гектарів, що призвело складування сміття під лініями електропередач.
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