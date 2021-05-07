На Київщині викрили керівників комунального підприємства, які незаконно збільшили сміттєзвалище на сім гектарів. Територію полігону не обгородили, тож сміттєвози висипали непотріб, де заманеться. За службову недбалість керівникам підприємства загрожує до шести років за ґратами.

Альона Персіянова, оперуповноважена Департаменту захисту інтересів та суспільства Нацполіції України: