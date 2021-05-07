Скандал з косяком: до французького парламенту принесли марихуану [ Редактировать ]
До французького парламенту принесли марихуану. Скандал виник через одного з парламентарів. Під час обговорення проблеми легалізації канабісу, Франсуа-Мішель Ламбер підняв склянку з листком конопель і продемонстрував покладеного туди косяка.
За таку поведінку спікер пригрозив оштрафувати депутата. Адже наркозілля у Франції під забороною. Попри це в країні - найвищий рівень уживання цього легкого наркотику в Європі.
Жеральд Дарманін, міністр внутрішніх справ Франції:
Шановні члени парламенту та пане Ламбер, відмінність між мною і вами в тому, що я не можу показати все те горе, яке наркотики спричинили у Франції. Усі матері та батьки щодня б'ються, щоб пояснити своїм дітям, яку гидоту вони вколюють у свої вени та що вони курять.
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