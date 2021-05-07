Третья волна коронавируса: Степанов сделал долгожданное заявление [ Редактировать ]
Украина полностью справилась с третьей волной коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, в стране феноменальными усилиями смогли удержать массовое распространение COVID-19. Также глава Минздрава выразил глубокую благодарность медработникам.
Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам.
Отмечается, что третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые. Также с 8 мая 2021 года в стране не останется регионов, которые находились бы в "красной зоне" ограничений. Однако всех граждан в связи с этим призвали не расслабляться, а наоборот - продолжать соблюдать противоэпидемиологические правила.
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Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за весь период эпидемии в стране зарегистрировано 2 105 428 заболевших COVID-19, также 731 162 украинца справились с болезнью, еще 45 830 человек умерли.
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