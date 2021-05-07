В Украине пока нет возможности испытывать свой препарат/ фото: Epravda

До конца 2021 года на территории Украины должна появиться вакцина от COVID-19 отечественного производства, а через год должны начаться ее клинические испытания. Об этом заявил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный.

По его словам, разработкой препарата для иммунизации занимаются львовские специалисты. Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных – трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом в настоящее время остается неизвестным, есть ли в Украине мощности для исследований препарата.

Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество.

Отмечается, что львовские ученые, помимо разработки "стандартной" вакцины, занимаются также вопросом изготовления "убийцы" коронавируса в форме таблеток.

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Кроме того, на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1 576 пунктами вакцинации, с начала кампании по иммунизации спасительный укол сделали 821 770 украинцам.

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