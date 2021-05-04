Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac [ Редактировать ]
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Это является первым шагом для ее возможного одобрения на территории ЕС, передает АР.
Сообщается, что решение о начале обзора основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований, которые подтверждают, что вакцина Sinovac вызывает выработку антител.
В то же время уточняется, что пока не была подана заявка на получение разрешения на продажу вакцины Sinovac. На сегодня EMA проводит предварительный обзор еще трех вакцин: CureVac, Novavax и российского "Спутника V".
Текущий обзор будет продолжаться до тех пор, пока "не будет достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу". Сроки пока не называются.
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