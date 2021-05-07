Ворог замінував околиці Південного забороненими боєприпасами ПОМ-2 [ Редактировать ]
Зранку на фронті ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Поблизу Пісків незаконні збройні формування тричі атакували наші позиції з мінометів 82 калібру, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Південного супротивник дистанційно мінував прифронтову смугу забороненими боєприпасами ПОМ-2.
Минулої доби зафіксовано 16 ворожих обстрілів. Двоє українських захисників загинули, один - зазнав осколкового поранення.
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