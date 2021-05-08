Президент Владимир Зеленский сегодня вместе с послами "Группы семи" в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с президентом Зеленским и коллегами из группы семи", - написал дипломат.

Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область". Текст документа отсутствует.

Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая. Президент добавил, что "нацизм был абсолютным злом", и любой из тех, кто пытается оправдывать его, "заслуживает лишь осуждения".