Зеленский с послами G7 летит в Луганскую область [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский сегодня вместе с послами "Группы семи" в Украине посетит Луганскую область. Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с президентом Зеленским и коллегами из группы семи", - написал дипломат.
Маасикас обнародовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область". Текст документа отсутствует.
Ранее Зеленский заявил, что День памяти и примирения в Украине отмечают не для замены 9 мая. Президент добавил, что "нацизм был абсолютным злом", и любой из тех, кто пытается оправдывать его, "заслуживает лишь осуждения".
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