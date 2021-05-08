Сотрудники сети быстрого питания McDonald's в пятнадцати городах США заявили о планах проведения забастовки 19 мая с требованием повышения минимального размера оплаты труда в компании до 15 долларов в час, сообщается в пресс-релизе компании. Забастовки будут проходить за сутки до ежегодного собрания акционеров McDonald's.

"Ни один работник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2020 году на фоне спада мировой экономики McDonald's получил почти 5 млрд долларов прибыли и заплатил миллиарды дивидендов акционерам".

Забастовки пройдут в 15 городах США, в том числе в Лос-Анджелесе, Майами, Орландо, Детройте и Чикаго, где находится штаб-квартира компании.

Представитель компании заявил, что принятие законов о минимальной ставке зависит непосредственно от местных властей в штатах. Однако он допустил возможность наличия диалога с сотрудниками по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что "Макдональдс" открыл парикмахерскую.