Найближчу адресу можна відшукати на спеціальній мапі на сайті Департаменту охорони здоров'я

Де ж зробити щеплення. Знайти пункт вакцинації проти ковіду у столиці тепер можна за допомогою спеціальної електронної карти.

Зараз, нагадаю, масово щеплять тих, кому за 65, медиків та соцпрацівників. І найближчу адресу можна відшукати на спеціальній мапі на сайті Департаменту охорони здоров'я.

Пункти вакцинації на ній позначені червоними мітками. Всього їх у Києві - 80.