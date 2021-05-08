Кияни зможуть знайти пункти вакцинації за допомогою електронної карти [ Редактировать ]
Де ж зробити щеплення. Знайти пункт вакцинації проти ковіду у столиці тепер можна за допомогою спеціальної електронної карти.
Зараз, нагадаю, масово щеплять тих, кому за 65, медиків та соцпрацівників. І найближчу адресу можна відшукати на спеціальній мапі на сайті Департаменту охорони здоров'я.
Пункти вакцинації на ній позначені червоними мітками. Всього їх у Києві - 80.
по теме
В уряді назвали дату запуску "ковідних сертифікатів" в Україні? Коли і як можна буде їх отримати?7
Двадцять дві тисячі доз протиковідної сироватки Covishield Прикарпаття отримало ще наприкінці лютого. За майже два місяці в області використали понад дев'ятнадцять тисяч доз. Втім, вколоті пацієнтам були не всі
Гуляти вечорами, не зважаючи на комендантську годину. Не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще - не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг
Вакцину від ковіду за вчора отримали понад 36 тисяч українців. З початку кампанії - кількість перевищила 800 з половиною тисяч людей. Щоправда, це лише перша доза препарату
Отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація з сімейним лікарем, чи ні