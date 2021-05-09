Власти Кипра приняли решение упростить процедуру въезда для вакцинированных от коронавируса туристов. Согласно нововведениям, граждане других государств смогут посетить Кипр без прохождения теста на COVID-19 и самоизоляции после прибытия, пишет meta.ua.

В Министерстве здравоохранения острова подчеркивают, что это касается туристов из еврозоны. В частности - тех, которые имеют подтверждение прививки в ЕС, государствах еврозоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), а также Швейцарии, Израиле, Великобритании, России, ОАЭ, Иордании, Ливане, Египте, Беларуси, Сербии, Катаре, Бахрейне, США, Армении, Грузии, Канаде, Кувейте и Украине.

Читайте также Для украинцев ввели новые правила въезда в Крым

Среди разрешенных вакцин - препараты: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sputnik V. Граждане должны получить соответственно две дозы препарата.

В случае выполнения полностью всей процедуры, туристы могут лететь на Кипр уже через неделю после вакцинации. А если кто-то получил одну дозу Janssen, то через две недели. Также пассажирам следует заполнить бланк CyprusFlightPass за двое суток до вылета.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали долгожданное заявление по въезду туристов. Также мы писали о том, что Болгария разрешает въезд украинским туристам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.