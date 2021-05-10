Цены на гречку: в правительстве сделали заявление [ Редактировать ]
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о том, что в апреле цена на гречку стабилизировалась.
В течение месяца средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм.
Ценовая стабилизация была достигнута благодаря введению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей.
Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречики. Это обеспечит стабильный объем производства гречики, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тысяч гектар.
Также, в Минэкономики отметили, что не ожидают проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украине.
В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн – на пищевые нужды. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн.
Напомним, что в Украине снова дорожает бензин, несмотря на падение мировых цен на нефть.
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