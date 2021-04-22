Цены на бензин в Украине "поползли" вверх [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 22 апреля, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине, по сравнению с предыдущим торговым днем, выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Отметим, что автогаз подорожал на 1 копейку.
Так, средние розничные цены.:
- на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,03 гривен),
- на бензин А-95 - 28,64 гривен за литр (+0,01 гривен),
- на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (+0,02 гривен),
- на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Ранее сообщалось, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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