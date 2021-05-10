В антилідерах залишаються Індія, Бразилія і США

Статистика із захворювання на коронавірус покращилася. За минулу добу майже три тисячі нових інфікувань. 119 людей померли, одужали понад 9 тисяч пацієнтів. Такі дані наводять у МОЗ.

Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській, Донецькій і Львівській областях. З початку кампанії з вакцинації разову дозу отримали понад 860 тисяч людей, другу ін'єкцію - 446 осіб.

Таким чином, у ковідній статистиці світу за добу Україна з 11 позиції перемістилась на 18. В антилідерах залишаються Індія, Бразилія і США.