Україна покращила позиції у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
Статистика із захворювання на коронавірус покращилася. За минулу добу майже три тисячі нових інфікувань. 119 людей померли, одужали понад 9 тисяч пацієнтів. Такі дані наводять у МОЗ.
Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській, Донецькій і Львівській областях. З початку кампанії з вакцинації разову дозу отримали понад 860 тисяч людей, другу ін'єкцію - 446 осіб.
Таким чином, у ковідній статистиці світу за добу Україна з 11 позиції перемістилась на 18. В антилідерах залишаються Індія, Бразилія і США.
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