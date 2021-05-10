Немецкая компания BioNTech планирует увеличить производственные мощности по изготовлению вакцины от коронавируса. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

В 2022 году компания рассчитывает произвести более 3 миллиардов доз вакцины от коронавируса.

По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 миллионов доз вакцины.

BioNTech полагает, что производственная способность до конца 2021 года может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает произвести в 2022 году более 3 млрд доз.

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.

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