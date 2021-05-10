Столкновения в Иерусалиме: число пострадавших резко возросло [ Редактировать ]
В понедельник, 10 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между арабами и полицией. Об этом сообщает NEWSru.co.il, ссылаясь на данные палестинского Красного Полумесяца.
Число пострадавших возросло до 305. Семь из них - в тяжелом состоянии.
Травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.
Днем в понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль еврейского государства после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия.
Традиционно участники марша выходят из центра Иерусалима и идут вдоль стен Старого города, через Шхемские ворота и завершают шествие молитвой у Стены Плача.
Ранее мы писали о том, что израильский грузовой корабль подвергся ракетной атаке. Инцидент произошел во время плавания в Аравийском море.
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