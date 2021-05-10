В понедельник, 10 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между арабами и полицией. Об этом сообщает NEWSru.co.il, ссылаясь на данные палестинского Красного Полумесяца.

Число пострадавших возросло до 305. Семь из них - в тяжелом состоянии.

Травмы получил 21 сотрудник правоохранительных органов, трое госпитализированы.

Днем в понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль еврейского государства после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия.

Традиционно участники марша выходят из центра Иерусалима и идут вдоль стен Старого города, через Шхемские ворота и завершают шествие молитвой у Стены Плача.

Ранее мы писали о том, что израильский грузовой корабль подвергся ракетной атаке. Инцидент произошел во время плавания в Аравийском море.

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