Юрій Бойко привітав українців з Днем Перемоги [ Редактировать ]
У Києві 9 травня нардепи від ОПЗЖ провели щорічний автопробіг. Цьогоріч учасники стартували символічно від проспекту Перемоги, поклавши квіти до Танка-Т-34. Далі - колона ретро автомобілів рушила до Стели Перемоги, де відбулася зустріч із ветеранами Другої світової.
Згодом автопробіг проїхався центром столиці до Парку Вічної Слави. Тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли їх ушанувати. Згадували тих, хто визволяв українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки - квіти біля Вічного Вогню.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы очень благодарны нашим ветеранам, которых, с каждым годом, к сожалению становится всё меньше, но которые находят в себе силы - быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе и пока они живы мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Пока они живы - они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью и мы никогда не забудем то что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую они страну построили - прекрасную, процветающую. И сегодня в День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрела мир и стабильность развития.
по теме
Та через сім років від "чорного дня" - винуватців досі не покарано. А саме розслідування подій буквально на гальмах. Чому?
Депутати призначили Германа Галущенка міністром енергетики, але перш ніж голосувати - прискіпливо допитували кандидата. Питань назбиралося багато...
Держава завинила людям майже три з половиною мільярди гривень. Це один із найгірших показників за останні 20 років. Левова частка невиплат припадає на промисловість і медицину
2 мая 2014 года во время акции гражданского протеста десятки людей были окружены, а затем сожжены в Доме профсоюзов
Депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних