У Києві 9 травня нардепи від ОПЗЖ провели щорічний автопробіг. Цьогоріч учасники стартували символічно від проспекту Перемоги, поклавши квіти до Танка-Т-34. Далі - колона ретро автомобілів рушила до Стели Перемоги, де відбулася зустріч із ветеранами Другої світової.

Згодом автопробіг проїхався центром столиці до Парку Вічної Слави. Тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли їх ушанувати. Згадували тих, хто визволяв українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки - квіти біля Вічного Вогню.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":