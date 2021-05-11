У Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори [ Редактировать ]
У Вірменії призначено позачергові парламентські вибори. Вони відбудуться 20 червня. Напередодні президент країни розпустив парламент. Такою була політична домовленість між провладною більшістю та опозиційними фракціями заради виходу з політичної кризи.
Її спровокувала поразка у війні з Азербайджаном, який відвоював більшість території невизнаної республіки нагірний Карабах. У цьому вірмени звинуватили уряд Нікола Пашиняна. А військові підтримали заклики до його відставки.
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