Террористы палестинской организации ХАМАС выпустили из сектора Газа 200 ракет по израильскому городу Ашкелон, который находится рядом. В результате атаки пострадал 31 гражданин Государства Израиль.

Большинство ракет были ликвидированы системой "Железный купол". Большинство пострадавших получили легкие повреждения, в том числе пятеро детей, также один человек находится в тяжелом состоянии, еще одни - в средней тяжести.

Отмечается, что в ответ на ракетную атаку Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по 130 объектам в Секторе Газа, принадлежавшим ХАМАС. При этом уничтожены 15 боевиков. Удару подверглось жилище командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn