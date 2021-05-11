На берег Гангу викинуло сотню тіл жертв коронавірусу [ Редактировать ]
Моторошна "знахідка" в Індії. На берег річки Ганг у штаті Уттар-Прадеш викинуло сотню людських тіл. Імовірно, це жертви ковіду, які з не відомих ще причин, опинилися у воді.
У сусідньому штаті - Біхар - на узбережжі виявили два десятки тіл. Подібні "знахідки" є і в інших регіонах. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені тіла власним коштом. А лікарі попереджають про можливе забруднення коронавірусом води.
Мохсін Валі, лікар:
Ситуація дуже небезпечна. Немає досліджень, чи вірус може поширюватися через мертві тіла у воді. Але я переконаний - річка забруднена. Із неї вже не можна пити, а коли тіла розкладуться - це ще більше погіршить ситуацію.
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