Моторошна "знахідка" в Індії. На берег річки Ганг у штаті Уттар-Прадеш викинуло сотню людських тіл. Імовірно, це жертви ковіду, які з не відомих ще причин, опинилися у воді.

У сусідньому штаті - Біхар - на узбережжі виявили два десятки тіл. Подібні "знахідки" є і в інших регіонах. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені тіла власним коштом. А лікарі попереджають про можливе забруднення коронавірусом води.

Мохсін Валі, лікар: