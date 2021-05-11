Імунізація у вихідні. Українців, які зареєструвалися на щеплення проти ковіду в застосунку "Дія" - щепитимуть у суботу і неділю.

Це вирішили сьогодні на селекторній нараді в Офісі президента. Натепер у електронній черзі на вакцинацію - понад пів мільйона українців.

На нараді також затвердили етапи впровадження електронних лікарняних: у пілотному форматі на базі двох сотень лікарень система запрацює з 1 червня. А вже з вересня оформити лікарняний онлайн - можна буде в усіх медзакладах країни.