Користувачів "Дії" вакцинуватимуть у вихідні [ Редактировать ]
Імунізація у вихідні. Українців, які зареєструвалися на щеплення проти ковіду в застосунку "Дія" - щепитимуть у суботу і неділю.
Це вирішили сьогодні на селекторній нараді в Офісі президента. Натепер у електронній черзі на вакцинацію - понад пів мільйона українців.
На нараді також затвердили етапи впровадження електронних лікарняних: у пілотному форматі на базі двох сотень лікарень система запрацює з 1 червня. А вже з вересня оформити лікарняний онлайн - можна буде в усіх медзакладах країни.
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