Станції метро у Нью-Йорку облаштують пунктами вакцинації. Таке заявив губернатор міста - Ендрю Куомо. Пункти щеплення створять на залізничних вокзалах і на восьми станціях метро. За щеплення люди зможуть отримати безплатну семиденну перепустку на метро або ж два безплатні квитки на поїздки залізницею.

Вакцинуватимуть американців препаратом від компанії Johnson&Johnson. Проєкт поки що пілотний, але в разі успіху його продовжать.