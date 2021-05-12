У метро Нью-Йорку почнуть щепити від COVID-19 [ Редактировать ]
Станції метро у Нью-Йорку облаштують пунктами вакцинації. Таке заявив губернатор міста - Ендрю Куомо. Пункти щеплення створять на залізничних вокзалах і на восьми станціях метро. За щеплення люди зможуть отримати безплатну семиденну перепустку на метро або ж два безплатні квитки на поїздки залізницею.
Вакцинуватимуть американців препаратом від компанії Johnson&Johnson. Проєкт поки що пілотний, але в разі успіху його продовжать.
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