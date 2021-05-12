Ситуация обострилась: по Израилю выпустили уже более тысячи ракет [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа. Об этом заявили в израильской армии, сообщает AFP.
Отметим, что в Израиле сообщили о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.
Из сектора Газа выпустили более тысячи ракет с момента начала конфликта.
В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.
Также The Jerusalem Post пишет, что мужчина 50 лет и 16-летняя девушка погибли утром 11 мая в Израиле в результате прямого попадания ракеты в их машину. Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом.
После ночи ракетных обстрелов в Израиле госпитализировали 9 человек.
🎥 RAW FOOTAGE FROM CITY OF HOLON: Moment of rocket hit near a restaurant in Holon, central Israel #IsraelUnderFire pic.twitter.com/wB1eHoCsub— Ido Daniel 🇮🇱 (@IdoDaniel) May 11, 2021
🎥 RAW FOOTAGE FROM CITY OF HOLON: Moment of rocket hit near a restaurant in Holon, central Israel #IsraelUnderFire pic.twitter.com/wB1eHoCsub— Ido Daniel 🇮🇱 (@IdoDaniel) May 11, 2021
Ранее мы писали о том, что в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газа ракет.
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