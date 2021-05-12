В среду, 12 мая, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

Так, ее поставка ожидается 17 мая. Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа.

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