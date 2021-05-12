Исследователи из американского института Дьюка создали препарат, который способен эффективно бороться с любыми разновидностями коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2. Вакцина в настоящее время успела пройти доклинические испытания.

Благодаря наночастицам новая вакцина способна активизировать антитела, которые нейтрализуют вирусы. Препарат создан из коронавируса и адъювана. При этом он является тем самым связующим веществом, которое способно предвть иммунитету силы для полного "убийства" всех типов коронавируса.

Отмечается, что специалисты провели ряд экспериментов на мышах и макаках. Итог экспериментов оказался очень неожиданным - все коронавирусы в организмах животных были уничтожены. Исследователи утверждают, что новая вакцина в разы эффективнее нейтразует инфекцию, чем применяемые на сегодняшний день.

Читайте также, американская фармацевтическая компания Johnson&Johnson работает над воплощением в жизнь проекта вакцины нового поколения, которая сможет эффективно противостоять всем известным штаммам COVID-19. Johnson&Johnson также хотят, чтобы их препарат для иммунизации мог вводится и двумя дозами.

Кроме того, Украина планирует разработать собственную вакцину от коронавируса. Для того, чтобы продолжать эти разработки вакцины, в бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера на строительство лаборатории.

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