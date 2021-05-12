В Украине увеличат территорию трех городов. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе заседания в среду, 12 мая.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин согласовал увеличение территории трех городов. Согласно документам, территория Миргорода увеличивается на 1398,91 га; города Сосновка Львовской области - на 102,5924 га, а города Ильинцы - на 2326,0000 га", - написал Гончаренко.

К слову, ранее министр Кабмина Олег Немчинов отмечал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключалось, что это будет сделано в 2021 году.

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