В какое время суток человек наиболее счастлив: ответ ученых [ Редактировать ]
Человек ощущает наибольшую удовлетворенность жизнью и максимальный прилив счастья именно в утреннее время. К такому выводу пришли американские научные исследователи из Корнелльского университета.
Ученые проанализировали микроблоги и записи в соцсетях больше чем 500 тысяч человек из 84 стран мира, сообщает Men's Life.
По словам исследователей, на протяжении ночного отдыха человеческий организм успевает максимально восстановится от напряжения, которое накапливалось весь предыдущий день. Так, утром люди испытывают прилив счастья и беззаботности, а дальше начинает копиться новый стресс, настроение понемногу падает и к наступлению вечера принимает совершенно негативный окрас.
Но есть одно "но": у людей, которые ведут "совиный" образ жизни, биоритмы сильно сбиваются. Это приводит к тому, что утром вместо радости человек ощущает лишь сонливость и раздражение. В таком случае ученые рекомендуют приучить себя ложиться спать вовремя, и обещают, что через некоторое время ситуация кардинально изменится.
Также для сохранения позитива и отличного настроения в течение дня эксперты советуют трудиться в умеренном темпе, не пытаться успеть все и сразу, время от времени прерываться на паузы с чашкой кофе или чая и избегать общения со снобами и пессимистами.
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