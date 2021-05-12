Человек ощущает наибольшую удовлетворенность жизнью и максимальный прилив счастья именно в утреннее время. К такому выводу пришли американские научные исследователи из Корнелльского университета.

Ученые проанализировали микроблоги и записи в соцсетях больше чем 500 тысяч человек из 84 стран мира, сообщает Men's Life.

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По словам исследователей, на протяжении ночного отдыха человеческий организм успевает максимально восстановится от напряжения, которое накапливалось весь предыдущий день. Так, утром люди испытывают прилив счастья и беззаботности, а дальше начинает копиться новый стресс, настроение понемногу падает и к наступлению вечера принимает совершенно негативный окрас.

Но есть одно "но": у людей, которые ведут "совиный" образ жизни, биоритмы сильно сбиваются. Это приводит к тому, что утром вместо радости человек ощущает лишь сонливость и раздражение. В таком случае ученые рекомендуют приучить себя ложиться спать вовремя, и обещают, что через некоторое время ситуация кардинально изменится.

Также для сохранения позитива и отличного настроения в течение дня эксперты советуют трудиться в умеренном темпе, не пытаться успеть все и сразу, время от времени прерываться на паузы с чашкой кофе или чая и избегать общения со снобами и пессимистами.

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