Владимир Зеленский назначил пятерых судей [ Редактировать ]
В среду, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о назначении судей. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса президента.
Так указом № 190/2021 президент назначил в местных общих судах на должности:
судьи Яготинского районного суда Киевской области - Нарольского Максима Михайловича; судьи Кременецкого районного суда Тернопольской области - Шульгач Наталью Николаевну.
Указом № 191/2021 глава государства назначил в местных общих судах на должности:
судьи Марганецкого городского суда Днепропетровской области - Наничкину Наталью Николаевну; судей Херсонского городского суда Херсонской области: Рябцеву Марию Сергеевну, Скрыпника Леонида Анатольевича.
Ранее сообщалось, что в Украине выбрали главу Совета судей.
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