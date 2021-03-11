В Украине выбрали главу Совета судей [ Редактировать ]
В среду, 10 марта, судья 7-го административного суда Богдан Монич был был переизбран главой Совета судей Украины.
Так, в ходе третьего дня работы XVIII очередного съезда судей Монич сказал:
Вчера после оглашения результатов (голосования по обновленному составу Совета судей) Совет судей собрался на свое первое организационное заседание: был избран глава Совета судей, заместитель главы Совета судей и секретарь совета судей. Главой Совета судей был избран я, заместителем главы Совета судей - судья Хозяйственного суда Киева Оксана Марченко.
В четверг, 11 марта, делегаты съезда изберут еще трех членов Совета судей.
Богдан Монич / Фото: 7aac.gov.ua
Напомним, ранее был избран четвертый член Высшего совета правосудия. Им стала судья Луцкого суда Волынской области
Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.
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