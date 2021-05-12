Выступление супруги в Москве на секс-вечеринке член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал поддержкой жертв путинского режима. Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".



"Сергей Лещенко наконец выдал версию о том, что его супруга поехала выступать в Москву с целью поддержать жертв путинского режима. Очень глупое оправдание придумал Сергей, учитывая, что секс-вечеринка и митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества - совершенно разные мероприятия", - говорится в публикации.



При этом в сообщении отмечается: "Да, и не обязательно летать в Россию, чтобы там кого-то поддержать, особенно за гонорар".



Жена С.Лещенко, диджей Анастасия Топольская заявляла в соцсетях, что отыграла сет на московской вечеринке Horovod – мероприятии, главным правилом которого был запрет любых проявлений нетолерантности.