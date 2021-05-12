Израильские военные уничтожили командира кибер-бойцов [ Редактировать ]
На территории Государства Израиль был ликвидирован командир кибер-войск ХАМАСа. Он был уничтожен в ходе точечных ударов по объектам террористов. Об этом рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.
В секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты. К тому же в ходе операции было полностью уничтожено подразделение Батальона Саджайя. Палестина сообщила, что в результате боев были убиты 53 человека, которые проживали в секторе Газа.
Отмечается, что сейчас продолжаются массированные ракетные обстрелы территории Израиля со стороны боевиков. Постоянно сигналы тревоги звучат в Ашдоде, Ашкелоне, а также населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от Газы.
Читайте также, Армия обороны Израиля прекратит ракетный обстрел территории сектора Газа только в том случае, когда наступит полная "тишина". За последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак на объекты террористов.
Кроме того, в связи с обострением конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип армии.
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