На территории Государства Израиль был ликвидирован командир кибер-войск ХАМАСа. Он был уничтожен в ходе точечных ударов по объектам террористов. Об этом рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В секторе Газа атакованы автомобили, перевозившие противотанковые ракеты. К тому же в ходе операции было полностью уничтожено подразделение Батальона Саджайя. Палестина сообщила, что в результате боев были убиты 53 человека, которые проживали в секторе Газа.

Отмечается, что сейчас продолжаются массированные ракетные обстрелы территории Израиля со стороны боевиков. Постоянно сигналы тревоги звучат в Ашдоде, Ашкелоне, а также населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от Газы.

Читайте также, Армия обороны Израиля прекратит ракетный обстрел территории сектора Газа только в том случае, когда наступит полная "тишина". За последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак на объекты террористов.

Кроме того, в связи с обострением конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. По территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип армии.