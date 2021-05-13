Футболисты туринского "Ювентуса" обвинили руководство клуба в том, что звездному форварду Криштиану Роналду предоставляется слишком много вольностей.

В частности, Роналду позволил себе безнаказанно пропустить тренировку после разгромного поражения "Ювентуса" в поединке против "Милана". Оказалось, что форвард побывал на заводе автоконцерна Ferrari совместно с президентом "Юве" Андреа Аньелли и председателем совета директоров Джоном Элканном.

Отмечается, что ранее Криш пропускал тренировки "старой сеньоры" для участия в различных рекламных кампаниях. В связи с этим футболисты "Ювентуса" выразили свое недовольство с политикой клуба в отношении 36-летнего форварда. Известно, что три следующих матча могут стать последними, которые Роналду проведет в футболке "Ювентуса", если команда не пройдет квалификацию Лиги чемпионов.

Читайте также, туринский "Ювентус" намерен избавиться от Криштиану Роналду уже этим летом. Контракт с "Ювентусом" действует до июня 2022 года, а зарплата португальца составляет 31 млн в год, в руководстве клуба считают, что она слишком высока, и рассматривают возможность продажи форварда.

Кроме того, "Ювентус" могут не допустить к следующему сезона "Серии А". такие санкции могут предпринять в отношении туринцев, если они не выйдут из Суперлиги, по завершению сезона, независимо от результата, из клуба уйдет главный тренер Андреа Пирло.

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