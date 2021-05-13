В среду, 12 мая, в киевском Дворце "Украина" состоялась юбилейная, 10-я церемония вручения Национальной музыкальной премии YUNA-2021. Событие проходило в офлайн-формате с соблюдением карантинных норм и правил.

Примечательно, что музыкальную премию дважды переносили: сначала из-за вспышки коронавируса, а потом - в связи с введением локдауна в Киеве.

Полный список победителей премии YUNA-2021

Премии YUNA от оргкомитета за особые достижения в музыке была удостоена народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно отпраздновала 15 лет на сцене.

В номинации "Лучшая исполнительница" премию получила Alyona Alyona. Кроме того, Alyona Alyona & KALUSH были отмечены за лучший хип-хоп-хит ("Горы").

Лучшим исполнителем стал MONATIK.

Премию в номинации "Лучшая песня на другом языке" (Make It Rain Champagne) получила SERDUCHKA.

Лучшей рок-группой стала The HARDKISS. Она также получил премию YUNA за лучшее концертное шоу ("The HARDKISS. Акустика"). Менеджер группы Егор Кирьянов победил в номинации "Лучший менеджмент артиста".

Солистку группы The HARDKISS Юлию Санину и Тину Кароль отметили премией как лучший дуэт/коллаборацию за исполнение песни "Вільна". А также наградили в номинации "Лучшая песня к фильму" (фильм "Віддана").

В номинации "Лучшая песня года" победил Артем Пивоваров с песней "Дежавю".

За лучший альбом (13 Waves) премии были удостоены TVORCHI. Их также назвали лучшей поп-группой года. Третьей статуэткой в этот вечер их отметили за лучший электронный хит (Bonfire).

За лучший эстрадный хит ("По кайфу") статуэтку YUNA вручили Олегу Кензову.

Открытием года стала Lida Lee.

Премию за лучший видеоклип - на песню "История Украины за 5 минут" (реж. Сашко Даниленко) - получил группа ТНМК.

В номинации "Другой формат" жюри наградило группу "ДахаБраха".

Специальными наградами были отмечены MONATIK - за онлайн-мюзикл "Ритм"; группа Green Grey - за Вертикальный концерт Live In Kyiv; Олег Винник - за масштабный онлайн-концерт на НСК "Олимпийский"; группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - за автоконцерты по городам Украины; компания MOZGI Group - за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью.

Ранее мы писали о том, как прошла церемония вручения премии "Оскар-2021".

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