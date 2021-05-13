Накопичення космічного сміття може заблокувати доступ до Всесвіту для майбутніх поколінь. За нормальних умов, атмосфера Землі тягне непотріб з космосу та спалює його в своїй товщі. А підвищений рівень вуглекислого газу заважає це робити. Тож сміття залишається у Всесвіті.

Науковці кажуть: якщо не вжити заходів, вже до 2100 року кількість космічного непотребу на орбіті може збільшитися у 50 разів.