Навколоземна орбіта перетворюється на звалище небезпечного сміття [ Редактировать ]
Накопичення космічного сміття може заблокувати доступ до Всесвіту для майбутніх поколінь. За нормальних умов, атмосфера Землі тягне непотріб з космосу та спалює його в своїй товщі. А підвищений рівень вуглекислого газу заважає це робити. Тож сміття залишається у Всесвіті.
Науковці кажуть: якщо не вжити заходів, вже до 2100 року кількість космічного непотребу на орбіті може збільшитися у 50 разів.
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