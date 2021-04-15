Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел на судебное заседание, где ему должна была быть выбрана мера пресечения, так как его госпитализировали в одну из больниц. Об этом сообщил адвокат подсудимого во время заседания.

Юрист не уточнил причину госпитализации и не предоставил суду справку о том, что его подзащитный находится в больнице. Прокуроры просили суд дать им возможность силой привести Тупицкого на заседание, однако прошение было отклонено.

Отмечается, что следующее судебное заседание по делу пройдет 29 апреля 2021 года. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного Суда.

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Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.

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