Розвиток іпотеки може дати ефект +1-2% зростання ВВП протягом декількох років. Про це KV стало відомо з виступу Олексія Коваля, керівника проектів Perfect Group під час Другого іпотечного форуму.

"Запуск іпотеки під 7% став ефективним першим кроком для розвитку галузі. В деяких банках обсяги виданих іпотек вже збільшилися у понад 2 рази. Звичайно, це також ефект низької бази, однак загалом така динаміка свідчить про наявність величезного попиту. За нашими оцінками, протягом декількох років завдяки мультиплікатору будівництва, масштабне іпотечне кредитування може дати ефект +1-2% до зростання ВВП, створивши додатково понад 100 тисяч робочих місць", – поділився Олексій Коваль.

За словами керівника проектів Perfect Group, проведення форумів для дискусії між представниками влади, забудовників, банків та незалежних експертів ринку нерухомості – це хороший інструмент взаємодії, необхідний на старті програми.

"Ми виступили одними з партнерів Другого іпотечного форуму, бо гостро розуміємо важливість ділитися зворотним зв’язком на старті такої важливої ініціативи. Програма іпотеки під 7% може стати пілотним проектом для запуску повноцінного іпотечного ринку в Україні. Однак далі все залежить від якості комунікації між різними учасниками цього процесу, яка має проходити швидко, ефективно та відкрито. Ось чому на нашу думку саме формат форуму є продуктивним способом налагодити таке спілкування" – поділився Олексій Коваль.

У форумі взяли участь Голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування при Президентові України, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Олена Шуляк, Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Андрій Клочко, заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, Голова Ради Фонду розвитку підприємництва, Юрій Драганчук, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Руслан Магомедов, заступник Міністра розвитку громад та територій України, Наталія Козловська, народний депутат України, Ганна Бондар, член Ради Національного банку України, Василь Фурман, голова правління Державної іпотечної установи, Єгор Притула, голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Сергій Комнатний, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва, Андрій Гапон, заступник директора – керівник ПІКУА ДУ "Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва", Уповноважена особа Фонду розвитку підприємництва, Валерій Майборода, представники великих девелоперських компаній, банків та експерти ринку нерухомості.

Також під час форуму відбулося обговорення ключових питань підготовки Меморандуму щодо спільних намірів між представниками владних інституцій (НБУ, Мінфін, Комітет ВР, Фонд розвитку підприємництва, Укрфінжитло, Держмолодьжитло) та бізнесу.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня запрацювала державна програма "Доступна іпотека 7%". За умовами програми, об'єктом іпотеки може виступати квартира або приватний будинок. Максимальна вартість об'єкта – 2,5 млн грн, при цьому гранична сума іпотеки становить 2 млн грн. Кредит надається на термін до 20 років. Перший мінімальний внесок складає 15%, а іпотечна ставка становить 7%.