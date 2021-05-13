В четверг, 13 мая, в аэропорту Херсона совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает Цензор. НЕТ, ссылаясь на источник.

"Инцидент произошел на Херсонщине, где Разумков находился с рабочей поездкой. Политик планировал вернуться в столицу по воздуху. Но как только вертолет поднялся вверх над площадкой, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна", - говорится в сообщении.

После этого вертолет сел на аэродром.

Отмечается, что спикер парламента отправился в Киев на автомобиле.

Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.

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