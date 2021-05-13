Росія прагне поглинути частину Донбасу, вважають у Євросоюзі. Про це, з посиланням на внутрішній документ Євроінституцій, повідомила інформагенція Bloomberg. Які аргументи наводять у Брюсселі і як збираються реагувати - розкаже Олена Абрамович.

Те, що відбувається останніми роками на сході України, - не що інше, як намагання Росії поступово захопити частину українських територій. Такого висновку дійшли в Європейській службі зовнішньої дії, яка є своєрідним міністерством закордонних справ ЄС. Документ, підготовлений для внутрішнього обговорення країнами-членами, потрапив до рук журналістів агентства Bloomberg.

ЄС заявляє, що такі дії Кремля, як організація нелегітимних виборів і видача паспортів місцевим жителям, спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних Україні територій до Росії.

У Москві з цією заявою теж ознайомились. І вже відреагували. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив - цитую - "Росія не планує нікого поглинати. Ніколи цим не займалася". Що сталося з Кримом - жодних коментарів. Журналісти ж видання Bloomberg пояснили діяльність РФ на Донбасі як спробу стримувати Україну від євроінтеграції.

Більша автономія регіону, відомого як Донбас, потенційно може надати [Росії] право вето щодо національних планів, таких як членство в НАТО та ЄС, яким протидіє Путін, але підтримує більшість із 42 мільйонів населення країни.

Навряд чи ця інформація стала сюрпризом для країн-членів Євросоюзу. Проте Європейська служба зовнішньої дії наразі готує детальний звіт з цього питання, аби країни-члени обговорили, як Брюссель зараз може допомогти Києву. Тиснути на Росію санкціями тут не квапляться.

Натомість хочуть зміцнити Україну - вакцинами від коронавірусу, підвищенням енергетичної безпеки та протидією кіберзагрозам і дезінформації. А ще - невизнанням виданих у Криму й на Донбасі російських паспортів.