У Київраді розповіли як знизити комунальні тарифи [ Редактировать ]
Як знизити непомірно високі комунальні тарифи - обговорювали сьогодні в Київраді. Депутати кажуть - платити за комірне киянам стає дедалі важче. Це доводять рекордні борги - 6 мільярдів гривень за опалювальний сезон. А суми в платіжках і далі зростають. Тож у Київраді пропонують не сподіватися на уряд, а брати ініціативу у свої руки.
Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Наше комунальное предприятие, это может "Киевтеплоенерго" быть как и другие предприятия работающие сегодня на рынке становятся учасником процесса, который заключается в собственной добыче природного газа. Его цена на сегодняшний день 3000 грн, нам предлагают его за 10 тысяч. То есть мы можем минимум в три раза дешевле иметь тариф на начало отопительного сезона.
Ксенія Семенова, депутат Київської міської ради, "Слуга народу":
Моя позиція послідовна треба не зменшувати тарифи, а працювати над енергоефективністю в місті Києві, тому ми зокрема при прийнятті бюджету, при корегуванні бюджету добилися виділення додаткових коштів на програми співфінансування на заходи енергоефективності ОСББ.
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