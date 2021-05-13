Як знизити непомірно високі комунальні тарифи - обговорювали сьогодні в Київраді. Депутати кажуть - платити за комірне киянам стає дедалі важче. Це доводять рекордні борги - 6 мільярдів гривень за опалювальний сезон. А суми в платіжках і далі зростають. Тож у Київраді пропонують не сподіватися на уряд, а брати ініціативу у свої руки.

Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Наше комунальное предприятие, это может "Киевтеплоенерго" быть как и другие предприятия работающие сегодня на рынке становятся учасником процесса, который заключается в собственной добыче природного газа. Его цена на сегодняшний день 3000 грн, нам предлагают его за 10 тысяч. То есть мы можем минимум в три раза дешевле иметь тариф на начало отопительного сезона.

Ксенія Семенова, депутат Київської міської ради, "Слуга народу":