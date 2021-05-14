К Земле летит астероид размером с футбольное поле [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Об этом сообщает Express.
По данным NASA, космическое тело, размер которого составляет 118 метров (длина футбольного поля), движется с большой скоростью - 23 километра в секунду, или более 82 тысяч километров в час.
Астероид максимально приблизится к Земле около 13:04 по Киеву.
При этом ни размер космического тела, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты, несмотря на то, что в NASA не считаются потенциально опасными небесные тела диаметром менее 152 метра или пролетающие на расстоянии более 7,55 миллиона километров.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка. Также ученые получили самое захватывающее фото с Марса, которое показало удивительный пейзаж марсианского моря.
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