В пятницу, 14 мая, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Об этом сообщает Express.

По данным NASA, космическое тело, размер которого составляет 118 метров (длина футбольного поля), движется с большой скоростью - 23 километра в секунду, или более 82 тысяч километров в час.

Астероид максимально приблизится к Земле около 13:04 по Киеву.

При этом ни размер космического тела, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты, несмотря на то, что в NASA не считаются потенциально опасными небесные тела диаметром менее 152 метра или пролетающие на расстоянии более 7,55 миллиона километров.

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