В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6. Его размеры сравнивают со стадионом. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние 4,1 миллиона километров.

Также 22 февраля к Земле на расстояние в 5,6 миллиона километров приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 метра.

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А в 6,9 миллиона километров от Земли пролетит астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка. Также ученые получили самое захватывающее фото с Марса, которое показало удивительный пейзаж марсианского моря.

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