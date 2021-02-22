Размером со стадион: к Земле летит огромный астероид [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6. Его размеры сравнивают со стадионом. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.
По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние 4,1 миллиона километров.
Также 22 февраля к Земле на расстояние в 5,6 миллиона километров приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 метра.
А в 6,9 миллиона километров от Земли пролетит астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка. Также ученые получили самое захватывающее фото с Марса, которое показало удивительный пейзаж марсианского моря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В NASA этот астероид отнесли к категории "потенциально опасный"
Во вторник, 16 февраля, стоимость биткойна достигла рекордной отметки в 49 938 долларов
В понедельник, 8 февраля, в Украине стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"
По состоянию на понедельник, 8 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок уверенно продолжают расти
Супермодель Кендалл Дженнер заметили в брюках украинского дизайнера