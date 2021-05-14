Рабочая неделя подходит к концу, а это означает, что настало время строить планы на выходные. За окном солнечная и теплая погода, поэтому предлагаем вам выбраться из дома и посетить что-то интересное.

Конечно же, можно просто отправиться на прогулку или в кафе, но ведь существует множество интересных альтернатив.

В эти два дня в Киеве пройдет масса событий. Выбирайте что-то для себя и скорее за новыми эмоциями и впечатлениями.

Кураж Базар

Долгожданный Кураж наконец-то открывает свои двери для гостей. Гостей ожидает широкая программа мероприятий с лекциями, мастер-классами, театральными и музыкальными выступлениями, фудкортами, а также огромный маркет, барбершоп, тату-мастера, продажа винилов. И это далеко не все.

Когда: 15-16 мая, с 12:00 до 22:00

Где: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: 150 гривен. Льготникам и детям до 12 лет и именинникам вход бесплатный. Подробности по ссылке.

Выставка "Динозавры морских глубин"

Уникальная выставка, способная удивить своей реалистичностью. Посетителей "напугают" 18 видов подводных чудищ, которые обитали на Земле в эпоху динозавров. Все экспонаты подвижные и издают звуки, что делает атмосферу максимально реалистичной.

Когда: 15-16 мая, с 10:00 до 21:00

Где: ВДНГ, Павильон №3, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 180 гривен. Подробности по ссылке

Квесты в Экспоцентре

Пешеходные квесты - это отличное развлечение, которое подходит каждому. Ведь они рассчитаны на любую возрастную группу и команду - как для всей семьи, так и для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Квесты - это всегда увлекательно и интересно, поскольку их сюжеты построены по мотивам популярных сказок, кино и видеоигр. На территории Экспоцентра также можно организовать праздники для детей и взрослых с элементами квеста, что позволит отлично провести время и не оставит никого равнодушным.

Когда: 15-16 мая, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНГ, Павильон №6, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 300 гривен.

Шоу ІНШІ

Это цирковое шоу абсолютно нового формата - симбиоз цирка, театра, хореографии и музыки. Это цирк со смыслом, представление с сюжетом, которое захватит зрителя и в то же время заставит задуматься. История рассказывает о том, о чем задумывался не один философ, мечтатель и даже ученый - о другой жизни на Луне.

Лучшие украинские цирковые артисты покажут, кто же на самом деле эти ІНШІ, и тем самым докажут публике, что цирк бывает другим.

Когда: 15-16 мая, 17:00, 19:00

Где: Зал TEATROOM, улица Большая Васильковская, 103

Сколько стоит: от 500 гривен.

ArtArea Часу. Перезавантаження

В проекте объединили внутренний мир человека, величие природы и космические образы. Зрителю демонстрируют симбиоз искусства и цифровых технологий ,с помощью которого поднимают философские темы Вечности, Времени, связи Человека со Вселенной и существование других миров.

Когда: 15-16 мая, с 11:00 до 20:00

Где: Artarea, улица Софиеская, 11-17

Сколько стоит: от 200 гривен. Льготникам предоставляются скидки.

Выставка тюльпанов

На Спивочем поле проходит традиционная ежегодная выставка тюльпанов. Там высадили более 700 тысяч тюльпанов разных сортов и около 50 тысяч нарциссов, ирисов, крокусов и мускари. На локации разместили композиции из цветов, которые создавали дизайнеры и агрономы. Так что самую весеннюю атмосферу столицы можно найти именно здесь.

Когда: 15-16 мая, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 25-100 гривен, есть скидки для льготников.

Фестиваль американских фильмов "Независимость"

В рамках 11-го кинофестиваля покажут ряд независимых американских фильмов, которые поднимают социально важные темы Америки, демонстрирующие разнообразие культуры и жизни США, а также богатство американского кинематографа и влияние независимого творчества и мышления. На фестивале демонстрируется как игровое, так и документальное кино.

Когда: 15-16 мая, с 17:00

Где: кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26

Сколько стоит: 120 гривен.

Забег с препятствиями Race Nation

Организаторы спортивного мероприятия подготовили для более чем 2000 любителей экстрима серию новых препятствий, а среди них также одна из самых экстремальных – каскад. Помимо опытных любителей спорта в соревновании могут принять участие новички и даже дети. Это яркое и масштабное спортивное событие, которое не оставит равнодушным спортсменов и даже далеких от спорта людей.

Когда: 15 мая, в 11:00

Где: Мототрек Пирогово, улица Пироговский шлях, 186

Подробности здесь

Турнир по Mortal Kombat 11

Если вы фанат Mortal Kombat с детства, любите поиграть на досуге с друзьями и постоянно побеждаете - это отличный повод проявить себя как профессионала. Победителей, конечно же, ожидают ценные призы. Но никто не останется обиженным - каждый из участников получит сюрпризы и подарки.

Когда: 15 мая, с 13:00 до 16:00

Где: ВДНГ, Павильон №7, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: бесплатно. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Джаз на летней террасе

После длительного нахождения в четырех стенах так и хочется отдохнуть на свежем воздухе. Еще лучше - отдохнуть в приятной компании под хорошую музыку на уютной летней террасе. Кроме того, атмосферный вечер подарит джазовая певица Алина Залозная, исполнив бессмертные хиты Элы Физджеральд, Эты Джеймс, Френка Синатры, а также Стиви Уандера, Эми Вайнхаус и многих других.

Когда: 16 мая, с 10:00 до 21:00

Где: Urban Space 500, улица Гринченко, 9

Бесплатно. Забронировать столик можно по номеру +38 (063) 161 84 00 .

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